الأحدب دان المجازر في الغوطة الشرقية: المجتمع الدولي بصمته يفقد مصداقيته وينقلب على مبادئه

استنكر رئيس “لقاء الاعتدال المدني” النائب السابق مصباح الاحدب في بيان، “المجازر التي ترتكب في الغوطة الشرقية لدمشق والانتهاكات الدموية لحقوق الإنسان التي راح ضحيتها مئات الأبرياء من الشعب السوري في عملية ابادة مستمرة منذ سنوات”، وقال في بيان: “إن النظام السوري يمارس أبشع أنواع الإجرام بحق شعبه، مستخدما أخطر أنواع الأسلحة المحرمة دوليا، وعلى […] أقراء المزيد من المصدر