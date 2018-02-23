التيار الوطني حسم خياراته بالنسبة إلى الترشيحات وعدم التحالف مع القوات قد يكون الأنسب للطرفين

فيما بدا ان “التيار الوطني الحر” حسم خياراته بالنسبة إلى الترشيحات، وبات الإعلان عنها مسألة أيام، ذكرت معلومات ان تيّار “المستقبل” سيعلن أسماء مرشحيه لخوض المعركة الانتخابية في الأوّل من آذار المقبل، في احتفال يقيمه في “بيت الوسط” يلقي في خلاله الرئيس سعد الحريري كلمة انتخابية يرسم فيها خريطة الطريق السياسية للمرشحين الذين سيكونون في […] أقراء المزيد من المصدر