الجيش الاسرائيلي أجرى تدريباً يحاكي إمكانية نشوبِ حرب مع لبنان

أعلنَ المتحدّث بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّ الجيش أجرى هذا الأسبوع تدريباً يحاكي إمكانية نشوبِ حرب مع لبنان. ولفتَ إلى أنّ رئيس الأركان جادي أيزنكوت تفقَّد “ساحة التمارين حيث تمّ استعراض القدرات الميدانية وأهمّ نشاطات الألوية القتالية”. وقال: “تأتي هذه التمارين في إطار خطةِ التدريبات المكثّفة التي يُجريها جيش الدفاع في سنة 2018، بهدف […] أقراء المزيد من المصدر