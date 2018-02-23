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الجيش الاسرائيلي أجرى تدريباً يحاكي إمكانية نشوبِ حرب مع لبنان

Posted by on February 23, 2018 0 Comment

أعلنَ المتحدّث بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّ الجيش أجرى هذا الأسبوع تدريباً يحاكي إمكانية نشوبِ حرب مع لبنان. ولفتَ إلى أنّ رئيس الأركان جادي أيزنكوت تفقَّد “ساحة التمارين حيث تمّ استعراض القدرات الميدانية وأهمّ نشاطات الألوية القتالية”. وقال: “تأتي هذه التمارين في إطار خطةِ التدريبات المكثّفة التي يُجريها جيش الدفاع في سنة 2018، بهدف […] أقراء المزيد من المصدر

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