ريم هلال تُعلن أن “البيت الكبير” ينصف المرأة

كشفت الفنانة الشابة ريم هلال أنها سعيدة بكل اختياراتها الفنية وفخورة بردود فعل المشاهدين تجاه المسلسل الجديد “البيت الكبير”، موضحة أن العمل مهم حيث يناقش قضية ميراث المرأة بخاصة في صعيد مصر والمشاكل التي تواجهها في ذلك مما دعا التشريعات خلال الفترة الماضية إلى إنصاف المرأة في ميراثها الشرعي، موضحة أنها سعيدة بالتعاون مع مجموعة من النجوم الكبار في هذا العمل منهم أحمد بدير ولوسي وسوسن بدر.

وأكدت في حديث إلى “صوت الامارات” أنها سعيدة أيضا بتعاملها مع المخرج الكبير محمد النقلي، مشيرة إلى أن العمل دراما صعيدية مختلفة عن كل ما قدم من قبل في الدراما، لذلك هو عمل مهم جدا ويتابعه المشاهدين عن قرب، وعن أهم المحطات في حياتها بيَّنت أنها لا تستطيع أن تنسى خطواتها الفنية المهمة التي ثبتت فيها أنها ممثلة منها “موعد مع الوحوش” مع الفنان الكبير عزت العلايلي والراحل خالد صالح، إلى جانب فيلم “المركب” وفيلم “كامب”.

موضحة أن مشاركتها في مسابقة “ميس إيجبت” عام 2006 واختيارها كوصيفة أولى في المسابقة جعلتها أكثر تحديا في تحقيق الذات، مشيرة أنها لم تعتمد على شكلها في العمل ولكنها اعتمدت على موهبتها التي قامت بإثراءها عن طريق الحصول على مجموعة من التدريبات الخاصة بالتمثيل والعمل مع كبار النجوم الذين تعتبرهم أكاديميات فنية متحركة، وأضافت أنها تستمع إلى كل نصيحة بترحاب وتنفذها، وعن أعمالها المقبلة كشفت أنها مازالت مشغولة في التصوير، وبعدها ستقرر أي الأدوار ستقبلها بعد ذلك، مؤكدة أن البيت الكبير من المحطات الفنية المهمة في حياتها.

( ريم هلال _ البيت الكبير _ أحمد بدير _ موعد مع الوحوش )

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