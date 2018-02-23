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معلومات النبطية تتمكن من توقيف مفتعل جريمة الزرارية البشعة

Posted by on February 23, 2018 0 Comment

أوقفت شعبة المعلومات في النبطية القبض على مطلق النار على العامل من التابعية السودانية قبل أيام في محطة جزيني في الزرارية وهو اللبناني ر . ح من بلدة جبشيت​ الجنوبية . أقراء المزيد من المصدر

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