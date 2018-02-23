معلومات النبطية تتمكن من توقيف مفتعل جريمة الزرارية البشعة

أوقفت شعبة المعلومات في النبطية القبض على مطلق النار على العامل من التابعية السودانية قبل أيام في محطة جزيني في الزرارية وهو اللبناني ر . ح من بلدة جبشيت​ الجنوبية . أقراء المزيد من المصدر