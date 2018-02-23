يحيى الفخراني يستعد لخوض مسلسل يحمل اسم “بالحجم العائلي”

يُشارك الفنان يحيى الفخراني، في الدراما الرمضانية لهذا العام، بمسلسل يحمل اسم “بالحجم العائلي”، لينافس من خلاله في المارثون الرمضاني المقبل، حيث يواصل تصوير معظم مشاهد العمل حاليًا في مدينة مرسى علم، بعد أن انتهى من تصوير بعض المشاهد في محمية القلعان جنوب المدينة .

مسلسل “بالحجم العائلي” ينتمي إلى نوعية المسلسلات خفيفة الظل، والتي اعتاد الفخراني أن يقدمها مثلما قدم من قبل مسلسلات “يتربى في عزو”، و “عباس الأبيض في اليوم الأسود” وغيرها.

يتناول العمل مجموعة من القضايا الاجتماعية الهادفة على الرغم من أنه قد يبدو دراما خفيفة ، و يجسد الفخراني من خلاله شخصية سفيراً دبلوماسياً يدعى ” نادر” ، يقرر ان يترك عمله من اجل هوايته المفضلة وهي الطهي ، حيث يقوم بفتح مطعم خاص به في إحدى المدن الساحلية ، ويقوم هو بالطهي مباشرة للزبائن، ويحاول ان يقدم لهم العديد من الوصفات الغريبة والشهية في ذات الوقت ، وهو لديه عائلة خاصة به يواجه العديد من المشاكل معهم .

في هذا العمل يتعاون الفخراني مع المخرجة هالة خليل للمرة الاولى ، بعد ان اعتاد على التعاون مع ابنه المخرج شادي الفخراني في اعماله الدرامية التي تم عرضها مؤخراً، ويتحدث الفنان يحيي الفخراني ، عن مسلسله الجديد ، ويقول : مسلسل “بالحجم العائلي ” سيعيد المشاهد لدراما الزمن الجميل ، لأنه مقدم للأسرة المصرية ، ويناقش جميع المشاكل التي تهمهم ، فسيلتف حوله العائلة في شهر رمضان المقبل ، فضلا على ان قصته مميزة كتبها السيناريست “محمد رجا ” ببراعة شديدة، وأتمنى أن يحظى بالنجاح عند مشاهدته.

يشارك الفنان المصري يحيى الفخراني في العمل مجموعة متنوعة من النجوم الكبار والشباب ، من ضمن النجوم الكبار الفنانة ميرفت امين والتي تقوم بدور زوجته في العمل ، ويعد هذا التعاون الاول بينهما درامياً ، ولكنهما قد سبق وتعاونا سينمائياً من قبل ، وكان أخر تعاون بينهما منذ ثلاثون عاما من خلال فيلم “امرأتان ورجل ” قدمت ايضا به دور زوجته ، وسيشارك في العمل أيضا كلا من الفنانة “يسرا اللوزي” و ” ندا موسى” و “أحمد مجدي” و “عمر حسن يوسف” ، و ” شيماء سيف” وغيرهما .

يشار إلى أن أخر اعمال الفنان يحيي الفخراني الدرامية كان مسلسل “ونوس” الذي شارك به في رمضان قبل الماضي وشاركه البطولة كلا من هالة صدقي وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني .

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