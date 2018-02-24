الخير تابع موضوع مطمر جبل دير عمار وتلقى تأكيدا بالغائه

زار النائب كاظم الخير، رئيس بلدية دير عمار خالد الدهيبي في مركز البلدية، حيث تم التباحث باللغط الحاصل من جراء المراسلة المحالة من جانب قائمقامية المنية- الضنية والمتعلقة بإنشاء مطمر نفايات في جبل دير عمار.

وبعد الإطلاع على مضمون المراسلة، أجرى الخير اتصالات عدة ولا سيما مع الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل الذي اتصل بدوره مع الرئيس سعد الحريري وتبين أن هذه المراسلة تعود لتاريخ سابق، وعليه تم التأكيد على قرار إلغاء المطمر المذكور في وقت سابق بعد مراجعة نواب القضاء والبلديات للرئيس الحريري.

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