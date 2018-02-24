جعجع من الكورة: الكورة لبنانية ولن نقبل أن يحولوها إلى سورية ونترشح للانتخابات لنخلص الناس من الجحيم الذي يعيشونه

أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ان “القوات اللبنانية تخوض الانتخابات النيابية لتخلص الناس من الجحيم الذي يعيشونه والدولة من الفساد الذي يتهددها، والفضل الكبير لنواب القوات منذ ثماني سنوات ولوزرائها منذ عام حتى اليوم، هو أنهم قلبوا المعادلة التي كانت قائمة”. وشدد على أن “14 آذار مستمرة بالرغم مما يزعمه بعض الناس لأنها […] أقراء المزيد من المصدر