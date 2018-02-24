حرب في ورشة عن قانون إنصاف المرأة: نجدد التزامنا متابعة نضالنا لتحقيق المساواة مع حقوق الرجل

تمنى النائب بطرس حرب، “لو أن المسؤولين عند تشكيل الحكومات ترجموا ما يعلنون عن تصميمهم على إيفاء المرأة حقوقها وإيلائها بعض الحقائب الوزارية”. ولفت الى “وجود روائح الفساد السياسي والمالي في لبنان: وتخجلنا أخبار الفضائح والهدر، وتخيفنا أجواء الشحن الطائفي والمذهبي والتعصب والأصولية”، املا ان “تستمر المسيرة، ما يفرض علينا تجديد التزامنا متابعة نضالنا من […] أقراء المزيد من المصدر