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حميد: للاسراع في اقرار الموازنة لتأخذ طريقها إلى المجلس النيابي لأنها سلاح سنأخذه معنا الى الدول المانحة

Posted by on February 24, 2018 0 Comment

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور أيوب حميد، أن “الاستحقاق النيابي هو استكمال لنهج المقاومة، حيث أن شعبنا الوفي سيختار خط المقاومة والتنمية في مواجهة العدو الصهيوني، الذي يطمع في نفطنا”، داعيا الحكومة الى “عدم التلكؤ في اقرار الموازنة، لتكون سلاحا بيدنا امام الدول، التي نتطلع الى نيل مساعداتها”، رافضا “مقولة الحياد، التي لا […] أقراء المزيد من المصدر

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