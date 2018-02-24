زوجته وابنته “ارتدتا” الحجاب.. صور لرئيس الوزراء الكندي أثناء زيارته لمسجدٍ برفقة أطفاله الثلاثة وزوجته

زار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وأفراد عائلته المسجد التاريخي “جامع مسجد” في العاصمة الهندية دلهي الخميس 22 فبراير/شباط 2018. وكان ترودو الذي يقوم بزيارةٍ إلى الهند تستغرق أسبوعاً يصطحب زوجته وأبنائهما الثلاثة خلال جولته في أحد أكبر المساجد في البلد، وفق ما نقلت وكالة الأناضول. وذكرت وكالة ” PTI” الهندية أن “رئيس وزراء كندا […] أقراء المزيد من المصدر