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زوجته وابنته “ارتدتا” الحجاب.. صور لرئيس الوزراء الكندي أثناء زيارته لمسجدٍ برفقة أطفاله الثلاثة وزوجته

Posted by on February 24, 2018 0 Comment

زار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وأفراد عائلته المسجد التاريخي “جامع مسجد” في العاصمة الهندية دلهي الخميس 22 فبراير/شباط 2018. وكان ترودو الذي يقوم بزيارةٍ إلى الهند تستغرق أسبوعاً يصطحب زوجته وأبنائهما الثلاثة خلال جولته في أحد أكبر المساجد في البلد، وفق ما نقلت وكالة الأناضول. وذكرت وكالة ” PTI” الهندية أن “رئيس وزراء كندا […] أقراء المزيد من المصدر

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