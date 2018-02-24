عمدة مدينة أمريكية ترفع راتب حارسها لألف ضعف لقاء خدماته الجنسية

يجري مكتب التحقيقات في ولاية تينيسي الأمريكية، تحقيقات دقيقة وشاملة مع عمدة مدينة ناشفيل ، السيدة ميغان باري، التي زادت لألف ضعف راتب حارسها الشخصي الذي كان يرضي شهواتها الجنسية. وصادر مكتب التحقيقات هاتف العمدة في أطار تحقيقاته بتسرب المال العام، واشتباهه في أن هذه السيدة التي تتبوأ منصبا رفيعا في المدينة تخون زوجها مع […] أقراء المزيد من المصدر