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مكتب الحريري ردا على سعيد: رئاسة الحكومة غير معنية بأي مزاعم تساق لأغراض سياسية واضحة

Posted by on February 24, 2018 0 Comment

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ما يلي: “تعليقا على تصريح النائب السابق فارس سعيد بشأن رفض فندق مونرو استقبال نشاط له، ومحاولته توريط رئاسة الحكومة بالوقوف وراء الأمر، يهم المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أن يوضح ما يلي: ان رئاسة الحكومة لم تتدخل في هذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد، […] أقراء المزيد من المصدر

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