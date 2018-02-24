مكتب الحريري ردا على سعيد: رئاسة الحكومة غير معنية بأي مزاعم تساق لأغراض سياسية واضحة

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ما يلي: “تعليقا على تصريح النائب السابق فارس سعيد بشأن رفض فندق مونرو استقبال نشاط له، ومحاولته توريط رئاسة الحكومة بالوقوف وراء الأمر، يهم المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أن يوضح ما يلي: ان رئاسة الحكومة لم تتدخل في هذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد، […] أقراء المزيد من المصدر