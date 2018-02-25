الشرطة الألمانية تطلق النار على رجل مسلح بسكين هاجم قوات الأمن

الشارقة 24 – د ب أ: أطلقت الشرطة الألمانية في مدينة هايدلبرج، الأحد، النار على رجل مسلح يحمل سكيناً كبيراً. وحسب المعلومات الأولية للشرطة، فإن الرجل، الذي لم يتم تحديد هويته بعد، كان يتجول قبل ظهر الأحد بالقرب من محطة القطار الرئيسية حاملاً سكيناً في يده، فأبلغت امرأة مارة، الشرطة. وتحدث أفراد الشرطة إلى الرجل، […] أقراء المزيد من المصدر