ترامب ينتقد المهاجرين مجدداً ويشبههم بـ«الثعابين»

واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطابه المعادي للمهاجرين الى الولايات المتحدة، حيث استخدم كلمات أغنية لتشبيه المهاجرين بـ”الثعابين». وخلال المؤتمر السنوي للمحافظين الأميركيين، اخرج ترامب ورقة من جيبه وتلا كلمات اغنية “الثعبان» لآل نلسون، التي تروي قصة امرأة تعالج ثعبانا ضعيفا لكنه يقوم بعد ذلك بلدغها غدرا. وقال الرئيس الأميركي “كنت تعرفين جيدا انني ثعبان […] أقراء المزيد من المصدر