جمعية الضرائب سألت الحريري الغاء المادة 30 من مشروع موازنة 2018

عقدت الهئية الإدارية لـ “جمعية الضرائب اللبنانية” برئاسة هشام المكمل اجتماعا طارئا لمناقشة مضمون مشروع قانون موزانة العام 2018 وملحقاته، وبخاصة المادة 30 منه والتي جاء فيها تحميل خبراء المحاسبة المجازين في لبنان مسؤولية مشتركة مع المكلفين أزاء أعمال التهرب الضريبي.

واعتبر الحاضرون أن “هذه المادة جاءت لضرب قانون تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين، وأن تحميل المسؤولية المشتركة أو التضامنية مخالفة للقوانين والمعايير المهنية الدولية وتلغي مبدأ الإستقلالية”.

وسألت الجمعية في بيان، “رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلغاء المادة 30 من مشروع قانون موازنة 2018، مع العمل على تأمين الحصانة المهنية اللازمة لخبير المحاسبة ليتثنى له إبداء رأيه في البيانات المالية وما يلحق بها في شكل شفاف ومستقل.

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