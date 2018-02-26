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حاصباني: التصعيد الإقليمي مقلق ولا مساومة على حقنا بالبلوك 9 ونرفض تحويل لبنان إلى منصة لمهاجمة الأشقاء

Posted by on February 26, 2018 0 Comment

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني في مقابلة مع صحيفة “الوطن” السعودية، أهمية “الحفاظ على الاستقرار في لبنان، خاصة في ظل التصعيد العسكري والسياسي بالمنطقة، وضرورة الحفاظ على مجريات الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في أيار المقبل، وذلك عقب أن أفشلت السلطات الأمنية عملية إرهابية كادت تستهدف الجيش اللبناني”. سئل: ماذا سيفعل […] أقراء المزيد من المصدر

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