إطلاق نار على قضاة في السعودية يفجِّر أسطوانة غاز ويحرق سيارات

أطلق مجهولون النار على قضاة بمحافظه بيشة، التابعة لمنطقه عسير، وأوضحت مصادر لـ”عاجل” أن القضاة والمشايخ من محافظات المنطقة كانوا في رحله برية، عندما حدثت الواقعة. وأوضحت المصادر أنهم كانوا في نزهة في “وادي القوباء”، ليله أمس (الاثنين) وأنه عند قرابة الساعة العاشرة، تعرضوا لإطلاق نار من مجهولين. واستهدفت الطلقات أسطوانة الغاز التي كانت بحوزتهم […] أقراء المزيد من المصدر