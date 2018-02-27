آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » إطلاق نار على قضاة في السعودية يفجِّر أسطوانة غاز ويحرق سيارات

إطلاق نار على قضاة في السعودية يفجِّر أسطوانة غاز ويحرق سيارات

Posted by on February 27, 2018 0 Comment

أطلق مجهولون النار على قضاة بمحافظه بيشة، التابعة لمنطقه عسير، وأوضحت مصادر لـ”عاجل” أن القضاة والمشايخ من محافظات المنطقة كانوا في رحله برية، عندما حدثت الواقعة. وأوضحت المصادر أنهم كانوا في نزهة في “وادي القوباء”، ليله أمس (الاثنين) وأنه عند قرابة الساعة العاشرة، تعرضوا لإطلاق نار من مجهولين. واستهدفت الطلقات أسطوانة الغاز التي كانت بحوزتهم […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com