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تعرف على أقوى 25 جيشا في العالم بينها جيوش عربية

Posted by on February 27, 2018 0 Comment

يعد الجيش الروسي والجيش الأمريكي أقوى جيشين في العالم، يليهما الجيشين الصيني والهندي، بحسب إحصائيات عام 2017 لموقع “غلوبال فير بور” الأمريكي. وأورد موقع “بيزنيس إنسيدر” الأمريكي قائمة تضم أقوى 25 جيشا في العالم، بينها عدد من جيوش الشرق الأوسط، بحسب إحصائيات عام 2017. 1- الجيش الأمريكي إجمالي عدد جنوده العاملين وفي قوات الاحتياط يتجاوز […] أقراء المزيد من المصدر

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