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استياء بين مناصري “التيار” في عكار.. وبعضهم: لا نريد البطاقة‎

Posted by on February 28, 2018 0 Comment

ظهر استياء عارم على صفحات التواصل الاجتماعي بين مناصري “التيار الوطني الحر” في عكار وكتب بعضهم أن ‏‏”التيار لم يلتزم نتائج انتخاباته الداخلية… لا نريد البطاقة‎”. أقراء المزيد من المصدر

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