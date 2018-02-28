استياء بين مناصري “التيار” في عكار.. وبعضهم: لا نريد البطاقة‎

ظهر استياء عارم على صفحات التواصل الاجتماعي بين مناصري “التيار الوطني الحر” في عكار وكتب بعضهم أن ‏‏”التيار لم يلتزم نتائج انتخاباته الداخلية… لا نريد البطاقة‎”. أقراء المزيد من المصدر