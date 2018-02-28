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العفو يحوم حول “أقدم سجين في فرنسا”

Posted by on February 28, 2018 0 Comment

قدّم محامٍ فرنسي طلباً للعفو عن السجين، ميشال كاردون، أحد الذين أمضوا أطول وقت وراء القضبان في #فرنسا. وكان القضاء الفرنسي حكم في العام 1977 على كاردون البالغ اليوم 67 عاماً وشخص آخر بالسجن المؤبد لإدانتهما بجريمة قتل جار له بعد السطو عليه. وكانت #النيابة_العامة طلبت له حكم الإعدام. وقال المحامي، إريك موران، لوكالة فرانس […] أقراء المزيد من المصدر

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