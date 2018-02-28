تجد نفسك منهمكًا بحضور الإجتماعات والحفلات

أبرز الأحداث الفلكية عن شهر آذار/مارس 2018:

شهر واعد جدًا

مهنيًا: لن تمانع العمل على أكثر من جبهة مهنيا اجتماعيا عاطفيا كل الكواكب داعمة لمسيرتك عزيزي القوس تسلّط الضوء على البيت الثالث الخاص بالتواصل وبالتالي سوف تجد نفسك منهمكًا بحضور الاجتماعات والحفلات، كما ستشارك في حلقات دراسيّة على صعيد مجموعات وقد تضطر الى التنّقل من مكان إلى آخر باستمرار. لن تخذلك مهارات التواصل التي تتمتع بها وستمكّنك من حل المشاكل الحساسة بسهولة تامّة.سوف تأتيك الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر بمكافآت عديدة على صعيد التواصل والتفاعل. تتمتّع بقوّة عقليّة وبدنيّة فائقة مما سيساعدك على التنافس مع أقوى وأفضل الخصوم. لكن مع قد تضطر الى التطلّع نحو مواردك ابتداء من تاريخ 18 ان كوكب المريخ يدخل الى برج الجدي ليشكل تنافرا مع اورانوس عطارد والزهرة في الحمل ما قد يولد بعض الاحتكاكات والتراجع الماليّ ومن المحتمل أن تصادفك تأخيرات عديدة أثناء التفاوض أو إبرام الصفقات لذلك من المحبذ أن تضع خططًا محكمة وألاّ تخاطر بخطوات كبيرة قبل الحصول على معلومات كافية. إضافة إلى ذلك، قد تنهمك بأعمال عديدة خلال الأيام العشرة الأخيرة ومن الممكن أن تتذمر من سوء فهم أو انخفاض مستوى النشاط لديك.

عاطفيًا: سوف تستمتع هذا اشهر بتأثيرات كوكب الزهرةالمتنقل في برج الحمل الصديق بين 6و30 آذار ما يعني آفاقا سعية حلوة ورومنسية فتقضي ساعات طويلة في البيت أو برفقة الأحبّاء وبالتالي سوف تخلق الاعذار فقط لتكون إلى جانبهم. إن هذا الشهر مناسب لعقد محادثات مثمرة وحل المشاكل العالقة، بالٍإضافة إلى إقصاء أيّ توتر موجود بينك وبين الأحبّاء. يمنحك هذا الشهر جوًا ملائمًا للتواصل والتفاعل مع الآخرين أيضًا. قد تعمل جاهدًا للإنتقال إلى مكان آخر أو للتخطيط لحدث سعيد كزواج أو ولادة فردٍ جديد في العائلة. إذا كنت غير مرتبط، سوف تستفيد من التأثيرات الإيجابية التي ستحيطك خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر التي قد تحمل مفاجأة سارة.

أبرز الأحداث اليومية عن شهر آذار/مارس 2018:

1- مهنيًا: قد تجد الفرص المناسبة في هذا اليوم الذي يدعوك إلى تقديم الطلبات إذ من الممكن أن تجد ضالتك أو أن يستجيب بعض الشركات مع عروضك.



عاطفيًا: هذا اليوم يحمل تغييرًا يتعلق بلقاء عاطفي مصيري بتجاوب معه الحبيب ويدعمك بشكل كبير لم تتوقعه منه.صحيًا: ينتابك بقلق نفسي يجعلك فاقد القدرة على التركيز، هذا يوم عابر في حياتك.

2- مهنيًا: القمر في برج العذراء يجعلك تعيد النظر في بعض الأحكام وتقدم على مغامرة مهنية ناجحة، ويكون الوضع في مصلحتك.

عاطفيًا: تتخلص من بعض الذبذبات والتضعضع في العلاقة بالشريك، وتعود الثقة الكاملة بينكما إلى عهدها السابق وتشتعل جمرة الحب مجددًا.

صحيًا: البقاء بصحة جيدة سببه الرياضة اليومية وخصوصًا في ساعات الصباح .

3- مهنيًا: تحاول منع أقراء المزيد من المصدر