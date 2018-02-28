أبرز الأحداث الفلكية عن شهر آذار/مارس 2018:

شهر واعد على كافة الاصعدة

مهنيًا: سوف تنعم بفائض من الإيجابية طيلة هذا الشهر عزيزي العقرب . فالشمس والكواكب مجتمعة متواجدة في برج الحوت حتى ولو انتقل كوكب عطارد والزهرة الى الحمل تبقى الاجواء الفلكية داعمة لك بالاضافة الى وجود المشتري في برجك وبالتالي سوف تحيطك تأثيرات دافئة وإيجابية طيلة هذا الشهر. سوف تغمرك السعادة وسوف يتركك القلق الذي رافقك خلال الشهرين السابقين. عنوان هذا الشهر هو السعادة والنشاط وبالتالي ينبغي بك أن تشارك في نشاطات مثمرة وفعّالة. من المتوقع أن تكسب أرباحًا عالية وأن تشارك في احداث مهمة للغاية فلا تتهرّب من المسؤوليات لأنّ الوقت مناسب للظهور العلني والقيادة. دون شك، تتمتع بكاريزما عالية تحوّل الأمور لصالحك في العمل والمجتمع. باشر بالأعمال التي تتطلب موافقة أو تقدير أو تعاون الآخرين، واستثمر كل شجاعتك وتركيزك خلال هذا الشهر والأشهر القادمة ولا تعتمد كثيرًا على الآخرين.

عاطفيًا: إبتسم لأن هذا الشهر يحمل الاوقات الرومانسية والنجاح ويجعلك تمحو كل المصاعب الاولى مع وجود كوكب الحب في الحوت ومن ثم في الحمل يبشر بلقاء قد يغير مجرى الامور ويدعوك الى اان تبني مستقبلك في مكان جديد ومع سعادة مطلقة ان كوكب الزهرة سوف يكلل يكلّل أيامك ويوقعك في حب الشريك من جديد. لقد حان الوقت المناسب لإصلاح أيّ خللٍ والسير مجددًا على الطريق الصحيح. سوف تحلّ المشاكل المعقّدة بسهولةٍ تامّة، لذا لن تعاني العلاقات الثابتة والجديّة من أيّ نزاع. إضافة إلى ذلك، قد تحتفل بحدثٍ سعيد في البيت كولادة فردٍ جديد أو عودة شخص محبوب طال غيابه. إذا كنت غير مرتبط، يجدر بك أن تستعد لهذا الشهر الذي يحمل آمالًا مليئة بالحب والرومانسية والمرح.

أبرز الأحداث اليومية عن شهر آذار/مارس 2018:

1- مهنيًا: تستهل شهرك بمشروع ضخم جديد مهمّ جدًا يفسح أمامك فرصًا تتعلق بمستقبلك المهني.

عاطفيًا: تبدلات جذرية وتتعمق علاقتك بمن تحب بفضل المغامرات والرومنسية والتفاهم المتبادل .



صحيًا: كي تحافظ على قلبك وصحتك لا تولِ المتاعب والشؤون اليومية أهمية زائدة .

2- مهنيًا: مع القمر المكتمل في برج العذراء تشعر بالارتياح وتتمكن من التغلب على الصعوبات التي تواجهها، وتحسن استغلال الفرص التي تأتيك.

عاطفيًا: علاقتك بالحبيب قائمة على مبدأ التفاهم لذلك عليك أن تلتزم قواعد الاتفاق ولا تتشبّث برأيك.

صحيًا: إن كنت بحاجة إلى الشعور بالتغيير في حياتك فعليك التفكير فى ممارسة هواياتك المفضلة مثل الطهو وعزف الموسيقى.

3- مهنيًا: يسود محيط عملك بعض الهدوء وتؤجل قراراتك إلى ما بعد الانتهاء من بعض الأمور البسيطة .

عاطفيًا: تبرز بعض القضايا العائلية والاهتمامات بأحد الأولاد أو أحد أفراد الأسرة، وقد تضطر إلى الاهتمام بالشريك أكثر من الماضي .

صحيًا: اعمد إلى الراحة الجسدية وإلى تخفيف الضغوط عنك أقراء المزيد من المصدر