اتهمت صحافيات روسيات في الأيام الأخيرة نوابا وموظفين كبارا بالتحرش الجنسي في أمر غير مسبوق في روسيا، وذلك بعد نحو خمسة أشهر من فضيحة المنتج الهوليوودي هارفي واينستين، الذي تتهمه أكثر من مئة امرأة بالتحرش والاغتصاب والاعتداء الجنسي. وكانت ثلاث صحافيات، يغطين نشاط مجلس الدوما الروسي، أول من اتهمن النائب ليونيد سلوتكسي بالتحرش، علما بأنه […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » فضيحة جنسية تضرب البرلمان الروسي.. صحفيات يكسرن جدار الصمت
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