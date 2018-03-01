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فضيحة جنسية تضرب البرلمان الروسي.. صحفيات يكسرن جدار الصمت

Posted by on March 1, 2018 0 Comment

اتهمت صحافيات روسيات في الأيام الأخيرة نوابا وموظفين كبارا بالتحرش الجنسي في أمر غير مسبوق في روسيا، وذلك بعد نحو خمسة أشهر من فضيحة المنتج الهوليوودي هارفي واينستين، الذي تتهمه أكثر من مئة امرأة بالتحرش والاغتصاب والاعتداء الجنسي. وكانت ثلاث صحافيات، يغطين نشاط مجلس الدوما الروسي، أول من اتهمن النائب ليونيد سلوتكسي بالتحرش، علما بأنه […] أقراء المزيد من المصدر

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