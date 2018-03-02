الجلسة الختامية للجمعية المسيحية للشابات تحضيرا للانتخابات المقبلة

عقد في مقر “الجمعية المسيحية للشابات” الجلسة الختامية لحلقات التوعية للناخبات والمرشحات، التي ينظمها “مشروع دعم الانتخابات اللبنانية” التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الممول من “الإتحاد الأوروبي” و”هيئة الأمم المتحدة للمرأة” و”نساء رائدات”، تحضيرا للانتخابات النيابية المقبلة، وضمن مشروع “لبنانيات في الانتخابات”، في حضور سيدات مرشحات إلى الانتخابات النيابية. معاصري بعد النشيد الوطني تحدثت المديرة […] أقراء المزيد من المصدر