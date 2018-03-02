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توقيف أحد أخطر أفراد عصابات تجارة وترويج المخدرات في حالات

Posted by on March 2, 2018 0 Comment

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي: في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لتوقيف أفراد عصابات تجارة وترويج المخدرات وبعد عملية رصد دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة بتاريخ 28/02/2018 وفي محلة حالات- الطريق البحرية، من توقيف أحد أخطر أفراد هذه العصابات، وهو: _ […] أقراء المزيد من المصدر

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