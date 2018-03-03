«ناسا» تطلق قمراً اصطناعياً متقدماً لمتابعة الطقس

أطلقت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) امس أحد أكثر الأقمار الاصطناعية تقدما لرصد حالة الطقس، بحسب وكالة “أسوشييتيد برس». وتابع العديد من علماء الأرصاد الجوية والقنوات التلفزيونية عملية إطلاق صاروخ “أطلس 5» وعلى متنه القمر GOES-S الذي سيوفر صورا واضحة وسريعة للعواصف، وحرائق الغابات، والسيول، والانهيارات الأرضية وغيرها من الكوارث الطبيعية غربي الولايات المتحدة الأميركية. […] أقراء المزيد من المصدر