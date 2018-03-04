طوني فرنجية: هناك من يضحي بمال الدولة وبالأمن لبناء زعامات وهمية تنهار عند خروجه من السلطة

زار طوني سليمان فرنجية، منطقة كرم سدة في قضاء زغرتا، حيث التقى أهالي المنطقة والقرى المجاورة، في حضور رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا زعني خير، رئيس بلدية كرم سدة سليم ساسين ومختار البلدة حنا السوقي. وقال فرنجية خلال اللقاء: “إذا أردنا الحفاظ على وجودنا كمسيحيين في الشرق، علينا أن نبني مستقبلنا بأيدينا، كما يجب أن […] أقراء المزيد من المصدر