كيف حصلت ميلانيا على إقامتها الأميركية؟ إنها “تأشيرة آينشتاين”

منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، لاحقته الانتقادات الشخصية والسياسية، وسط معارضة شعبية كبيرة. بالتوازي مع ذلك، تمّ تسليط الضوء على السيدة الأولى ميلانيا ترامب، أولاً لناحية علاقتها بزوجها، ثمّ غيابها تماماً عن المشهد الرئاسي مقابل الحضور الطاغي لابنة الرئيس إيفانكا ترامب. وأخيراً نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تحقيقاً، كشفت فيه أن ميلانيا، […] أقراء المزيد من المصدر