كتبت صحيفة “الشرق الأوسط ” تقول : زعمت دوائر أمنية إسرائيل أن حركة “حماس” الفلسطينية كانت تخطط لإقامة قاعدة صواريخ في جنوب لبنان، لاستخدامها في حال نشوب حرب جديدة على قطاع غزة، بهدف استدراج رد إسرائيلي في لبنان يخفف الضغط عن القطاع. وبحسب مصادر أمنية في تل أبيب، فإن الكشف عن الخطة جرى في 14 […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » الشرق الأوسط: مزاعم إسرائيلية عن تخطيط “حماس” لإقامة قاعدة صواريخ في لبنان.. محاولة اغتيال شقيق حمدان كشفت الخطة
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