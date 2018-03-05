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الشرق الأوسط: مزاعم إسرائيلية عن تخطيط “حماس” لإقامة قاعدة صواريخ في لبنان.. محاولة اغتيال شقيق حمدان كشفت الخطة‎‎

Posted by on March 5, 2018 0 Comment

كتبت صحيفة “الشرق الأوسط ” تقول : زعمت دوائر أمنية إسرائيل أن حركة “حماس” الفلسطينية كانت تخطط لإقامة قاعدة صواريخ في جنوب لبنان، ‏لاستخدامها في حال نشوب حرب جديدة على قطاع غزة، بهدف استدراج رد إسرائيلي في لبنان يخفف الضغط ‏عن القطاع‎.‎ وبحسب مصادر أمنية في تل أبيب، فإن الكشف عن الخطة جرى في 14 […] أقراء المزيد من المصدر

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