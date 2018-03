الممثل اللبناني عادل كرم على السجادة الحمراء.. شاهد أول صور لفريق عمل فيلم “قضية 23” في حفل الأوسكار

نشر الممثل اللبناني عادل كرم صورة تجمعه بالمخرج زياد الدويري وفريق عمل فيلم The Insult وهم على السجادة الحمراء لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ90.

ويشارك فيلم كرم والدويري “القضية 23 The Insult” في المنافسة على جائزة أوسكار كأفضل فيلم أجنبي.

Thank You Lebanon for all the support you showed. And the dream has just started… #TheInsult @SehnaouiAntoun @ZiadDoueiri pic.twitter.com/oQKokqUZUb

— Adel Karam (@adelkaram9) March 5, 2018

هيدا وجه لبنان الحقيقي ❤️ #TheInsult #Oscars #Lebanon @adelkaram9 @TareckKaram @SehnaouiAntoun pic.twitter.com/ZlOUNYfYfL

— Jessica Azar (@Jessicaazar) March 5, 2018

Couldnt be prouder #TheInsult #Oscars #LEBANON @adelkaram9 @SehnaouiAntoun @TareckKaram pic.twitter.com/KhwUZ4TeCW

— Jessica Azar (@Jessicaazar) March 4, 2018

كما يضم حفل توزيع جوائز الأوسكار مرشحيه فيلما عربياً آخر وهو “آخر الرجال في حلب Last men In Aleppo” يوثق مأساة الشعب السوري من خلال قصص رجال الدفاع المدني المتطوعين الذين باتوا يعرفون بالخوذ البيضاء، للمخرج فراس فياض.

ويتابع جمهور السينما حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي بدأ الأحد 4 مارس/آذار 2018 على في مسرح دولبي في هوليوود بمدينة لوس أنجلوس التابعة لولاية كاليفورنيا الأميركية، وذلك لتكريم أفضل الأفلام السينمائية التي قدمت خلال عام 2017.

From the floor of the Oscars ceremony. So great to be here with @ZiadDoueiri & The Insult team. Foreign Language Film award coming up! #Oscars #TheInsult #Lebanon #Proud pic.twitter.com/IfA2wTK92V

— Antoun Sehnaoui (@SehnaouiAntoun) March 5, 2018

حفل الأوسكار فى دورته الـ90 المقام على مسرح دولبي هذا العام، يقدمه المذيع جيمي كيميل الذى يحظى بشعبية بشتى أنحاء العالم، ويشارك عدد كبير من أهم وأشهر نجوم هوليوود في تقديم فقرات الحفل.

Big weekend! #Oscars @TheAcademy pic.twitter.com/7Niu6y7RVp

— Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) March 3, 2018

وضمت القائمة عددًا من الفائزين بجوائز الأوسكار وبعض الذين رشحوا لها، ومن أبرزهم ماهر شالا على وتشادويك بوسيمان، وفيولا دافيس ولورا ديرن وجنيفر جارنر وتيفاني هاديش وجريتا جيرويج، كذلك توم هولاند، كوميل ومارجوت روبى وإيما ستون.

كذلك ضمت القائمة النجمة العالمية زندايا وجال جادوت ومارك هاميل، وتشارك فى تقديم فقرات حفل الأوسكار كل من كيلي ماري تران وجينا رودريجيز، كذلك جين فوندا وايزا جونزاليز وجودي فوستر ولوبيتا نيونجو وإيميلي بلانت وساندرا بولوك وابلا نميران وريتا مورينو.

