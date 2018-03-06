الشرق الأوسط: صراع سياسي أمني قضائي يتقاذف المسؤولية عن ملف عيتاني.. أبو غيدا: لم يعترف أمامي بأيٍّ من التهم المنسوبة إليه

كتبت صحيفة “الشرق الأوسط ” تقول : دخلت قضية الممثل والمخرج المسرحي زياد عيتاني دوامة التعقيد، بعدما تحوّل ملفه القضائي إلى صراعٍ سياسي ‏وأمني وحتى قضائي، نتيجة الخلل الذي اعترى التحقيقات الأولية التي أُجريت معه وأُحيل بموجبها إلى القضاء ‏العسكري بتهمة التعامل مع إسرائيل، وقبل التوصّل إلى عناصر جديدة كشفت تعرّض اتصالاته الهاتفية وصفحاته ‏على […] أقراء المزيد من المصدر