الشرق الأوسط: صراع سياسي أمني قضائي يتقاذف المسؤولية عن ملف عيتاني.. أبو غيدا: لم يعترف أمامي بأيٍّ من التهم المنسوبة إليه

كتبت صحيفة “الشرق الأوسط ” تقول : دخلت قضية الممثل والمخرج المسرحي زياد عيتاني دوامة التعقيد، بعدما تحوّل ملفه القضائي إلى صراعٍ سياسي وأمني وحتى قضائي، نتيجة الخلل الذي اعترى التحقيقات الأولية التي أُجريت معه وأُحيل بموجبها إلى القضاء العسكري بتهمة التعامل مع إسرائيل، وقبل التوصّل إلى عناصر جديدة كشفت تعرّض اتصالاته الهاتفية وصفحاته على […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » الشرق الأوسط: صراع سياسي أمني قضائي يتقاذف المسؤولية عن ملف عيتاني.. أبو غيدا: لم يعترف أمامي بأيٍّ من التهم المنسوبة إليه
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!