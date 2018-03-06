بلجيكا تبدأ في توزيع أقراص اليود تحسبا لوقوع كارثة نووية

صرح اتحاد الصيادلة البلجيكي اليوم الثلاثاء لموقع “سبوتنك” الروسي بأن الحكومة البلجيكية قد بدأت في توزيع أقراص اليود مجانا على الناس كإجراء احتياطي في حالة حدوث كارثة نووية. وأوضح تصريح الاتحاد أنه اعتبارا من اليوم يستطيع أي مواطن بلجيكي أن يذهب ويحصل على أقراص اليود مجانا. وتعتبر هذه الخطوة جزءا من إجراءات السلامة النووية التي […] أقراء المزيد من المصدر