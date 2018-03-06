طائرات عدوة تخرق الاجواء اللبنانية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:”خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية، عند الساعة 6,45 من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، رياق، بعلبك والهرمل، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 17,00 من فوق بلدة يارون. وعند الساعة 9,55، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية، من […] أقراء المزيد من المصدر