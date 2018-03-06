فيديو لحظة تحطم الطائرة الروسية في سوريا

#فيديو . . شاهد لحظة تحطم الطائرة الروسية AN26 أثناء هبوطها بمطار حميميم في #سوريا ونتج عن ذلك مقتل 39 عسكرياً روسياً من الخبراء والقادة العسكريين. . .#تحطم_طائرة_روسية . pic.twitter.com/lb3KRqlxlY — عاجل جداً (@news_Speed1) March 6, 2018 فيديو شاهد لحظة تحطم الطائرة الروسية AN26 أثناء هبوطها بمطار حميميم في #سوريا ونتج عن ذلك مقتل 39 […] أقراء المزيد من المصدر