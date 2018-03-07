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عون في يوم المرأة: لإزالة الفوارق وتعزيز المساواة بالممارسة على قاعدة الكفاءة والجدارة

Posted by on March 7, 2018 0 Comment

رحب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في “اللقاء التشاوري ليوم المرأة” الذي عقد في القصر الجمهوري، قائلا: “أهلا بكم في القصر الجمهوري “بيت الشعب” الذي أردناه أن يكون مفتوحا أمام كل صوت محق وقضية عادلة وإنسان يتألم، غدا هو اليوم العالمي للمرأة وفي هذا اليوم يسيل الحبر سخيا مقالات وكلمات وتزدحم المنابر بالخطباء والمتكلمين دفاعا […] أقراء المزيد من المصدر

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