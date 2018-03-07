إستغربت “هيئة العمل التوحيدي” في طائفة الموحدين الدروز في بيان بعد اجتماع طارىء عقدته في مقرها الرئيسي في بقعاتا – الشوف، “البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى والذي تناول أحد رموز الطائفة الدرزية مستخفا بكرامة الطائفة ورموزها”. وإذ أكدت الهيئة “احترامها القضاء”، استغربت أن “يقف ممثلها في المجلس موقف المتفرج من هذا الاعتداء الفاضح على […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » هيئة العمل التوحيدي: نستغرب استخفاف بيان مجلس القضاء الأعلى بكرامة الطائفة الدرزية ورموزها
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