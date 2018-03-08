حرب في يوم المرأة العالمي:لانصافها ودعم تطلعاتها لتتمكن من أداء دور ريادي في قيادة المجتمعات

هنأ النائب بطرس حرب في تصريح اليوم، “المرأة اللبنانية، بمناسبة يوم المرأة العالمي”، مثمنا “نضالها المستمر في سبيل تعزيز دورها المحوري في المشاركة في الحياة العامة وصناعة القرار”. وجدد حرب في هذا الاطار، تأكيده “دعم المرأة اللبنانية والحرص الدائم قولا وفعلا على تعزيز مساواتها مع الرجل في الحقوق والواجبات، وهو ما لطالما سعيت الى تحقيقه، […] أقراء المزيد من المصدر