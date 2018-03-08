فادي ابراهيم: ما بدي اتبهدل ببلدي بس إكبر

فادي ابراهيم لباتريسيا هاشم: توقعوا العاصفة تهب من جديد مع رولا حمادة قد أغيب عن البلد من اجل الاحساس بالامان لان “ما بدي اتبهدل ببلدي بس إكبر” في حلقة استثنائية، اطلّ الممثل اللبناني القدير فادي ابراهيم ضمن برنامج “بصراحة” الذي تقدمه الاعلامية باتريسيا هاشم عبر اثير اذاعة “فايم اف ام” ليتحدث عن دوره المميّز في مسلسل كل الحب كل الغرام” اضافة الى اعماله المقبلة. في البداية فاجأت […] أقراء المزيد من المصدر