مئات الأطباء في كندا يحتجون ضد زيادة رواتبهم

في خطوة قد تكون غريبة من نوعها، قام مئات الأطباء بمقاطعة كيبيك الكندية بالاحتجاج على رفع أجورهم، قائلين إن رواتبهم عالية جدا ولا تحتاج إلى زيادة. ADS BY BUZZEFF TV وبحسب صحيفة “واشنطن بوست» الأميركية، فقد قام أكثر من 700 طبيب بالمقاطعة بالتوقيع على عريضة احتجاج على الإنترنت يطالبون فيها الحكومة بإلغاء قرار رفع رواتبهم. […] أقراء المزيد من المصدر