مرفأ بيروت: دخول 7 بواخر ومغادرة 4

رست اليوم داخل أحواض مرفأ بيروت 19باخرة، منها 7 بواخر جديدة حملت 42685 طنا، فيما غادرت 9 بواخر، وينتظر وصول 4 بواخر، بحسب لائحة الغرفة الدولية للملاحة في بيروت.
البواخر الجديدة:
اسم الباخرة الرصيف الحمولة بالطن الوكيل البحري
فالكونيا 7 595 ماشية البرجاوي
المهى 10 19936 حديدا سي شيبينغ اند شارترينغ
جنرال 14 1500 خضارا ميدناف
اوكي اوغوست 16 7854 / 350 مستوعبا ميريت شيبينغ
ام اس سي ميديترانيان 16 9000 / 500 مستوعب ميديترانيان شيبينغ
أمولياني 16 3800 / 203 مستوعبات توريسم اند شيبينغ
البواخر التي غادرت:آروو اس ، تانكربلمار ، فاتان ، ايرين لوغوس ، مونتي أليغري ، كونغو ، 3بي سبيريت ، أمولياني ، لوبان 1 .
البواخر المنتظرة :
اسم الباخرة آتية من الحمولة بالطن الوكيل البحري
جان ريتشر مرسين 8350 / 650 مستوعبا سيغو لاين
سنو وايت طرابلس لبنان للشحن نضال البعيني
نيفا ليدر 7 روستوف 4659 قمحا غسان سويرة
اليف اس ماريوبول 6600 قمحا غسان سوبرة
No comments yet... Be the first to leave a reply!