مرفأ بيروت: دخول 7 بواخر ومغادرة 4

رست اليوم داخل أحواض مرفأ بيروت 19باخرة، منها 7 بواخر جديدة حملت 42685 طنا، فيما غادرت 9 بواخر، وينتظر وصول 4 بواخر، بحسب لائحة الغرفة الدولية للملاحة في بيروت.

البواخر الجديدة:

اسم الباخرة الرصيف الحمولة بالطن الوكيل البحري

فالكونيا 7 595 ماشية البرجاوي

المهى 10 19936 حديدا سي شيبينغ اند شارترينغ

جنرال 14 1500 خضارا ميدناف

اوكي اوغوست 16 7854 / 350 مستوعبا ميريت شيبينغ

ام اس سي ميديترانيان 16 9000 / 500 مستوعب ميديترانيان شيبينغ

أمولياني 16 3800 / 203 مستوعبات توريسم اند شيبينغ



لويان 1 الياطر مختلفا فالكونالبواخر التي غادرت:آروو اس ، تانكربلمار ، فاتان ، ايرين لوغوس ، مونتي أليغري ، كونغو ، 3بي سبيريت ، أمولياني ، لوبان 1 .البواخر المنتظرة :اسم الباخرة آتية من الحمولة بالطن الوكيل البحريجان ريتشر مرسين 8350 / 650 مستوعبا سيغو لاينسنو وايت طرابلس لبنان للشحن نضال البعينينيفا ليدر 7 روستوف 4659 قمحا غسان سويرةاليف اس ماريوبول 6600 قمحا غسان سوبرة

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