وزيرة الداخلية البريطانية تمنت في يوم المرأة التوفيق للمرشحات اللبنانيات: تتمتعن بالقوة والتصميم على النجاح

وزعت سفارة بريطانيا بيانا تضمن رسالة وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود للمرشحات اللبنانيات في يوم المرأة العالمي. وجاء في البيان ما يلي: “بمناسبة يوم المرأة العالمي ومرور مئة عام على حصول المرأة على حق الاقتراع، وجهت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود رسالة الى المرشحات اللبنانيات متمنية لهن حظا سعيدا كونهن يتمتعن بالقوة والحزم والتصميم على […] أقراء المزيد من المصدر