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توقيف شخصين قاما بالعديد من عمليات السلب طالت سوريين في زحلة

Posted by on March 9, 2018 0 Comment

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي: كثرت في الآونة الاخيرة عمليات السلب في منطقة زحلة وضواحيها، من قبل اشخاص منتحلين صفة امنية وشرطة بلدية. بتاريخ 6/3/2018 وفي محلة المدينة الصناعية / زحلة، وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات المكثفة، تمكنت احدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، من توقيف المواطنين: […] أقراء المزيد من المصدر

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