مرشح حزب الله عن دائرة البقاع الثالثة إيهاب حمادة التقى وفد عمال قطاع البناء في الهرمل

التقى مسؤول قطاع الهرمل في حزب الله والمرشح عن دائرة البقاع الثالثة إيهاب حمادة، وفدا من عمال قطاع البناء في الهرمل، في مركز حزب الله في الهرمل، بحضور رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر ومسؤول المنطقة السادسة في حركة أمل علي فوزات ناصر الدين.

وعرض العمال المشاكل التي تعترضهم، وأولها عدم سماح القوى الأمنية بالبناء في المدينة، مطالبين “الحكومة ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بإنصافهم عبر السماح بالبناء برخصة من بلدية الهرمل”.

وأكدوا “أن القوى الأمنية تتعاطى باستنسابية في تطبيق القانون ، وهذا ما لا يمكن أن يقبلوا به”.

كما اشتكوا من فوضى العمالة الاجنبية دون حسيب أو رقيب، متوعدين بالتحرك في الايام المقبلة.

واعتبر حمادة “ان مشكلة قطاع البناء لا تستهدف العمال فحسب وإنما الأهالي وأصحاب المصالح المرتبطة بالبناء”، مؤكدا على “أحقية مطالب العمال ووقوفه إلى جانبهم في أي تحرك سيقومون به من أجل تحصيل حقوقهم المشروعة، ولتأمين لقمة العيش لهم ولعيالهم”.

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