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أفريقيا الوسطى.. اتهامات باغتصاب جماعي لنساء

Posted by on March 10, 2018 0 Comment

قالت منظمة أطباء بلا حدود إن مقاتلي ميليشيات في أفريقيا الوسطى هاجموا مجموعة كبيرة من النساء واغتصبوهن في منطقة معزولة الشهر الماضي. وعالجت المنظمة عشر ناجيات من الواقعة التي حدثت في 17 فبراير بالقرب من قرية كيريويري بشمال غرب البلاد. وقالت إن الضحايا لم يتمكن من طلب علاج طبي إلا بعد أسبوعين خشية التعرض لمزيد […] أقراء المزيد من المصدر

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