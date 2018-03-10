قالت منظمة أطباء بلا حدود إن مقاتلي ميليشيات في أفريقيا الوسطى هاجموا مجموعة كبيرة من النساء واغتصبوهن في منطقة معزولة الشهر الماضي. وعالجت المنظمة عشر ناجيات من الواقعة التي حدثت في 17 فبراير بالقرب من قرية كيريويري بشمال غرب البلاد. وقالت إن الضحايا لم يتمكن من طلب علاج طبي إلا بعد أسبوعين خشية التعرض لمزيد […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » أفريقيا الوسطى.. اتهامات باغتصاب جماعي لنساء
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