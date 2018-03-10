خواجة رئيسا لجمعية بوزار للثقافة والتنمية

عقدت جمعية بوزار للثقافة والتنمية جمعية عمومية في الرابطة الثقافية، خصصت لتقاريرها السنوية الادارية والمالية، ولانتخاب رئيس واعضاء الهيئة الإدارية. وفاز الدكتور طلال خواجة رئيسا بالتزكية، وتم توزيع المهام للأعضاء على الشكل التالي: غسان عطية نائبا للرئيس، رولا دندشلي امينة للسر، سالي قاسم امينة للصندوق، لويس بالوشيون محاسبا، باسمة بارود مسؤولة للعلاقات العامة، احمد عثمان […] أقراء المزيد من المصدر