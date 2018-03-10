مسلح يحتجز ٣ رهائن بمنزل للمحاربين القدامى في كاليفورنيا

أعلن مسئول بإدارة الإطفاء بمقاطعة نابا الأمريكية، تشيز بيكمان، أن مسلحًا احتجز ثلاثة رهائن، اليوم الجمعة، في منزل للمحاربين القدامى. وقامت الشرطة بإغلاق الطرق المؤدية للمنزل بعدما تم الإبلاغ عن وجود شخص بحوزته سلاح ناري، حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية. وأرسلت سلطات مقاطعة نابا بولاية كاليفورنيا إنذارًا للمواطنين بعدم الاقتراب من المنطقة. أقراء المزيد من المصدر