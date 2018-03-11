تعرف على أكبر عملية اغتصاب جماعي عرفها التاريخ

ما بين شهري يناير وأغسطس سنة 1945، عاشت ألمانيا على وقع أكبر عملية اغتصاب جماعي عرفها التاريخ فخلال تلك الفترة وتزامنا مع تقدمها داخل الأراضي الألمانية أقدمت القوات السوفيتية على اغتصاب أعداد كبيرة من النساء الألمانيات، فضلا عن ذلك لم يتردد الجنود السوفييت لحظة واحدة في إعدام أية امرأة رفضت الرضوخ لمطالبهم. مطلع سنة 1945 […] أقراء المزيد من المصدر