مسلح من كاليفورنيا يقتل شرطياً ويصيب آخر في أمريكا

أعلنت السلطات الأمريكية، القبض على رجل من كاليفورنيا بعد مواجهة دامت 15 ساعة مع قوات إنفاذ القانون الخاصة في الولايات المتحدة، واتهامه بقتل شرطي وإصابة آخر. وقالت السلطات على حساب شرطة “بومونا” على تويتر وفيس بوك ‘‘إن الضابط غريغ كاسيلاس من شرطة بومونا قُتل بالرصاص، وأصيب آخر خلال المواجهة”. وكانت صحيفة لوس انجلوس تايمز ووسائل […] أقراء المزيد من المصدر