الخازن نقلا عن سلامة: الضوابط المركزية ما زالت محكمة وتحت السيطرة لاسيما بعد ضبط الإنفاق الحكومي

استقبل حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، رئيس المجلس العام الماروني، الوزير السابق وديع الخازن، حيث تداولا في الأوضاع المالية والإقتصادية ومدى قدرة المصرف المركزي على مواجهة التحديات في ظل أوضاع مقلقة في المنطقة.

وبعد اللقاء، أدلى الخازن بالتصريح التالي:

“تشرفت بلقاء سعادة الدكتور رياض سلامة، الذي إعتبر أن لا داعي للقلق على إحتواء أي إنعكاس سياسي على الأوضاع المالية والإقتصادية، لأن الضوابط المركزية ما زالت محكمة وتحت السيطرة، لاسيما بعد ضبط الإنفاق الحكومي في موازنة 2018 بتخفيض نحو عشرين في الماية، فضلا عن تمكنه من زيادة إحتياط إضافي بعد الهزة التي نتجت عن مفاعيل إعلان إستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري والعودة عنها بعد رجوعه إلى لبنان.

وأكد الخازن على أن إنجاز موازنة هذا العام قبل حلول مؤتمر باريس (4) يعزز الثقة بأن الدول المعنية بمساعدة لبنان، لا بد وأن تأخذ في الإعتبار الجدية الرسمية للاجراءات المطلوبة من الجهات المانحة من أجل تدعيم البنى التحتية والحد من مديونية الدولة مع تعاظم فوائد الفوائد.

واشار الى انه أتفق مع سعادة الحاكم على الإجراءات الأخيرة في قطاع القروض، خوفا من أن نقع في شرك التجربة الأميركية العقارية عام 2008، والتي هزت القطاع المصرفي يومها.

واكد الخازن أنه سبق لسعادة الحاكم أن تصدى لتأثيرات إهتزاز وإرتدادات هذه الظاهرة وجنب لبنان خضات مصرفية، ناهيك بإعتماده الهندسة المالية التي أثبتت تحصينها لأي إنعكاس خارجي أو داخلي. وبفضل حكمته الواثقة، إستطاع حتى الآن أن يحمي لبنان وعملته الوطنية ومناعته من أي إنزلاق”.

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